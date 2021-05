Grand Theft Auto V: Doppelte Belohnungen für Spezialfahrzeug-Aufträge und mehr

Clevere Executives können sich in dieser Woche auf eine Finanzspritze in GTA Online freuen, denn sowohl Konkurrenzkämpfe als auch Spezialfahrzeug-Aufträge bringen doppelte Auszahlungen. Wer noch kein Büro besitzt, kann in dieser Woche mit zahlreichen Rabatten günstig investieren und eine Karriere als CEO beginnen.

Weitere Highlights:

Doppelte GTA$ & RP für Spezialfahrzeug-Aufträge und Konkurrenzkämpfe

für Spezialfahrzeug-Aufträge und Konkurrenzkämpfe Dreifache GTA$ & RP für Zielschreibenrennen die ganze Woche lang

für Zielschreibenrennen die ganze Woche lang Der weiße Vom-Feuer-Hoodie kostenlos fürs Einloggen

fürs Einloggen Das Galaxis-Design für den Flak-Anhänger kostenlos für Spieler ab Rang 100 (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login nach dem 24. Mai verfügbar)

für den Flak-Anhänger kostenlos für Spieler ab Rang 100 (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login nach dem 24. Mai verfügbar) Der Declasse Drift Yosemite ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad 50 % Rabatt auf Büros und zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

auf Büros und zugehörige Verbesserungen und Anpassungen 50 % Rabatt auf Mk-II-Munition

auf Mk-II-Munition Waffenfahrzeug-Rabatte: 40 % auf den Flak-Anhänger, die Benefactor Limousine mit Bordgeschütz, den JoBuilt Phantom Wedge, den Karin Technical Aqua und den HVY Menacer sowie 30 % auf den BF Dune FAV, den Vapid Caracara und den Bravado Gauntlet Hellfire

Boni mit Prime Gaming : Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming : 80 % Rabatt auf den Ocelot Jugular und den Enus Stafford sowie 35 % auf das Veto Modern

: 80 % Rabatt auf den Ocelot Jugular und den Enus Stafford sowie 35 % auf das Veto Modern Und weiterhin dreifache GTA$ & RP in Motor Wars bis zum 2. Juni

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire sowie weiter unten.

Ihr habt also ein unterirdisches Reich für illegalen Waffenhandel errichtet, vorteilhafte Boni genutzt, um eure Forschungs- und Entwicklungsressourcen auszubauen, und eine Flotte bewaffneter Monster auf die Straßen des südlichen San Andreas losgelassen. In dieser Woche könnt ihr problemlos aus der Kommandozentrale in den Konferenzraum wechseln – mit doppelten Belohnungen für Spezialfahrzeug-Aufträge sowie Rabatten auf Büros und ihre Anpassungen.

Freut euch außerdem auf den unheiligen Bund zwischen militärischem Waffenarsenal und actiongeladenen Rennen, denn es gibt dreifache Belohnungen für Zielschreibenrennen.

Doppelte GTA$ und RP für Spezialfahrzeug-Aufträge

Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, bei denen Schützen und Fahrer als Team zusammenarbeiten und Geld verdienen können: Spezialfahrzeug-Aufträge sind die perfekte Gelegenheit, um nicht nur eure Fähigkeiten beim Verschieben seltener und modifizierter Fahrzeuge zu demonstrieren, sondern auch, um doppelte Belohnungen einzufahren. CEOs können Spezialfahrzeug-Aufträge über den Computer in ihrem Büro starten.

Dreifache GTA$ und RP für Zielscheibenrennen

Die Kameradschaft zwischen einem guten Fahrer und einem Schützen kann beinahe telepathische Züge annehmen, wenn sie zusammen durch Kontrollpunkte rasen und Ziele mit skrupelloser Effizienz niedermähen. Nirgends zeigt sich diese Verbindung besser als in Zielscheibenrennen, die die ganze Woche über dreifache Belohnungen an alle Teilnehmer ausschütten.

Doppelte GTA$ & RP für Konkurrenzkämpfe

Haltet nach Konkurrenzkämpfen, die regelmäßig während eurer Sitzung starten, und nach wertvoller Fracht auf den Straßen und Highways von Los Santos Ausschau. Ihr erhaltet in dieser Woche fürs Stehlen, Abfangen, Ausschalten und für viele weitere zwielichtige Aktivitäten doppelte GTA$ und RP.

Dreifache Belohnungen für Motor Wars bis Ende Mai

Springt aus dem Frachtraum, findet ein Fahrzeug (und eine Waffe, wenn ihr Glück habt), kämpft um euer Leben und verdient in diesem Monat dreifache GTA$ und RP für eure Teilnahme an Motor Wars.

Spielt in dieser Woche und holt euch kostenlos den weißen Vom-Feuer-Hoodie

Schaut nicht hin, aber ihr habt da einen Fleck auf eurem T-Shirt. Zieht gerne den weißen Vom-Feuer-Hoodie über, um ihn zu verbergen. Ihr bekommt ihn kostenlos, wenn ihr euch in dieser Woche in GTA Online einloggt.

Galaxis-Design für Spieler ab Rang 100

Im Rahmen unserer anhaltenden Danksagungen an die passioniertesten Mitglieder unserer Community erhalten alle GTA-Online-Spieler ab Rang 100 ein kostenloses Galaxis-Design für ihren Flak-Anhänger (innerhalb von 72 Stunden nach dem Login nach dem 24. Mai verfügbar). Holt sie alle vom Himmel – aber mit Stil.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: der Declasse Drift Yosemite

Schaut nach einem langen Tag voller krimineller Aktivitäten im Diamond Casino & Resort vorbei, um etwas zu entspannen. Schlendert rüber zum Glücksrad, um GTA$, RP, Kleidung, Snacks und allerlei Überraschungspreise zu gewinnen. Der Hauptpreis der Woche ist der Declasse Drift Yosemite, ein aufgemotzter Pick-up, dessen Motor quasi durch ungehobelte, unkultivierte Einschüchterung befeuert wird.

RABATTE

Ihr wollt ein blütenweißes Hemd anziehen und einige moralisch fragwürdige Machtkämpfe in Konferenzräumen in den obersten Stockwerken abziehen? Dann holt euch ein Büro und passt es ganz nach euren Vorlieben an. Ihr spart 50 % auf den Preis der Basisvariante und auf alle Verbesserungen, Modifizierungen und Renovierungen, wenn ihr in dieser Woche zuschlagt.

Für alle Kleinkriminellen in den unteren Stockwerken gilt: Taucht nicht ohne Waffen bei einer Schießerei auf, sondern deckt euch in der Waffenwerkstatt eurer mobilen Kommandozentrale, eurer Avenger oder in jeder anderen kompatiblen Werkstatt mit Mk-II-Munition ein – in dieser Woche zum halben Preis.

Wenn ihr genügend Munitionsvorrat eingesteckt habt, könntet ihr euch nach einem neuen Fahrzeug umsehen. Stellt euch was Größeres, Schwereres mit eingebauten Maschinengewehren vor. Wenn euch allein bei diesem Gedanken das Wasser im Mund zusammenläuft, haben wir unten eine Reihe von Waffenfahrzeugen für euch im Angebot.

30% Rabatt:

Bravado Gauntlet Hellfire

Vapid Caracara

BF Dune FAV

40% Rabatt:

HVY Menacer

JoBuilt Phantom Wedge

Benefactor Limousine mit Bordgeschütz

Flak-Anhänger

Karin Technical Aqua

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 80 % auf den Ocelot Jugular und den Enus Stafford sowie 35 % auf den Go-Kart Veto Modern. Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.