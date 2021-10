Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Akaza und Rui kostenlos verfügbar

Ein kostenloses Update zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles bringt Akaza und Rui ins Spiel.

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben die ersten Screenshots von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles veröffentlicht die die spielbaren Charaktere Akaza und Rui zeigen. Beide Helden werden dem Spiel mit dem ersten kostenlosen Post-Launch-Update hinzugefügt werden.

Akaza und Rui sind zwei von sechs geplanten kostenlosen Post-Launch-Charakteren. Das nächste Update wird zwei weitere Charaktere enthalten, und das dritte und letzte Update wird die letzten beiden Protagonisten einführen.

Details zum Veröffentlichungszeitpunkt des ersten kostenlosen Post-Launch-Updates werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober 2021 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.