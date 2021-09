Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Neues Video zeigt zweites Kapitel des Action-Titels

Das neu veröffentlichte Play Report-Video zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles zeigt das zweite Kapitel des Anime-Action-Titels.

Im dritten Teil der Play Report-Videoreihe zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles gibt es einige Spielszenen aus dem zweiten Kapitel des Anime-Action-Titels zu sehen. Begleitet wird das Ganze von Nezuko Kamado-Synchronsprecherin Akari Kitou und MC Shouhei Tagushi.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.