Deutsche Charts: Far Cry 6 und FIFA 22 siegen in zweitstärkster Verkaufswoche

Far Cry 6 und FIFA 22 siegen in zweitstärkster Verkaufswoche 2021 in den deutschen Games-Charts.

Eine Woche nach dem furiosen Start von FIFA 22 folgen mit Far Cry 6 und Metroid Dread zwei weitere Blockbuster-Titel in die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Während der neueste Teil der Ego-Shooter-Reihe den Thron der PS5- und Xbox Series-Tabelle besteigt und noch dazu PS4-Silber holt, knackt das extraterrestrische 2D-Abenteuer die Spitze der Nintendo Switch-Auswertung. Zusätzlich fährt die Ultimate Edition von Far Cry 6 den dritten Platz im PS5-Ranking ein.

In der bis dato zweitstärksten Verkaufswoche des Jahres performt FIFA 22 abermals gigantisch gut und hält auf PS4 und Xbox One den Kasten sauber. Weitere hohe Platzierungen erzielen die Kicker in den PS5- und Xbox Series-Charts (jeweils zwei) sowie der Switch-Hitliste (drei). Der aufgemotzte Action-Thriller Alan Wake Remastered sorgt für Gruselstimmung auf den Positionen drei (Xbox Series) und vier (PS5, PS4); das Survival-Game Back 4 Blood ballert sich aus dem Stand an die fünfte Stelle (PS5).

EAs Longseller Die Sims 4 bleibt vom ganzen Trubel unbeeindruckt und führt wie gehabt die PC-Charts an. 3DS-Spitzenreiter ist nun The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D, gefolgt von Pokémon Ultrasonne.