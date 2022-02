Deutsche Charts: Forza Horizon 5 dominiert Next-Gen-Charts

Auch in der zweiten Verkaufswoche legt Pokémon-Legenden: Arceus in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, einen legendären Auftritt hin.

Mit abermals starken Verkaufszahlen bleibt das Rollenspiel der meistverkaufte Switch-Titel und hält die restlichen Medaillengewinner Mario Kart 8 Deluxe und Mario Party Superstars auf Abstand. Im 3DS-Ranking gibt es dagegen einen Führungswechsel: Animal Crossing: New Leaf löst The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D ab, das sich an die sechste Stelle zurückzieht.

Ohne einen Neuzugang und mit den jeweils gleichen beiden Spitzenreitern wie vor sieben Tagen kommen die übrigen Rankings daher. Während die Next-Gen-Charts von Forza Horizon 5 und dem Landwirtschafts-Simulator 22 (Xbox Series) bzw. Call of Duty: Vanguard und der Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) angeführt werden, sind bei den Vorgänger-Generationen GTA V und der Assassin’s Creed Odyssey + Origins Doppelpack (Xbox One) bzw. GTA V und der Landwirtschafts-Simulator 22 (PS4) gefragt.

Letzterer hält in der PC-Hitliste weiter die Stellung, während Die Sims 4 die zweite Position verteidigt.