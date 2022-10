Deutsche Charts: NHL 23 holt vier Mal Bronze

Autor:, in / Deutsche Charts

Der Goldstandard der offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, bleibt FIFA 23, das auf PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One abermals ungeschlagen ist. Die Bronzemedaille geht diese Woche allerdings an einen Neueinsteiger, und zwar NHL 23.

Die Eishockey-Simulation aus dem Hause EA befördert ihren Puck zielgenau über die Torlinie und reiht sich hinter den Vizesiegern Gran Turismo 7 (PS5) und Forza Horizon 5 (Xbox Series) bzw. GTA V (PS4, Xbox One) ein.

In der Nintendo Switch-Hitliste sorgt Splatoon 3 für eine (Mini-)Delle in der ansonsten makellosen Erfolgs-Statistik von FIFA 23 – und verdrängt den Fußball-Kracher an die zweite Stelle. Die beiden Simulationstitel Landwirtschafts-Simulator 22 und Bau-Simulator verteidigen derweil die PC Games-Spitze. Meistverkaufte 3DS-Produktion ist wie gehabt Pokémon Ultramond.