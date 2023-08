Deutsche Charts: Remnant II holt PS5-Gold und Xbox Series-Silber

Autor:, in / Deutsche Charts

Koop-Shooter, Survival-Schocker, Soulslike-RPG: Remnant II (hier im Test) vereint die besten Eigenschaften mehrerer Genres. Der heiß erwartete Nachfolger von Remnant: From the Ashes überzeugt außerdem mit einer äußerst atmosphärischen Spielwelt, die allerlei Überraschungen bereithält.

Wenig überraschend ist dagegen die Platzierung in den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Hier erobert der THQ Nordic-Titel aus dem Stand die Spitze. In der Xbox Series-Hitliste debütiert Remnant II hinter Diablo IV an zweiter Stelle, während auf PC die vierte Position erreicht wird.

Im PS4- und Xbox One-Ranking ist der Zauber noch lange nicht vorbei: Hogwarts Legacy verteidigt souverän die Krone vor Grand Theft Auto V. Meistverkaufter Nintendo Switch-Titel bleibt Pikmin 4, während sich der Landwirtschafts-Simulator 22 das Zepter von Jagged Alliance 3 zurückschnappt.