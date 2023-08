The Crew Motorfest: Mehr als 800 anpassbare Fahrzeugteile verfügbar

Autor:, in / The Crew Motorfest

Mit über 800 Teilen lassen sich in The Crew Motorfest Fahrzeuge individuell anpassen.

Jede Menge Details zu The Crew Motorfest gab es im jüngsten Entwicklervideo zu The Crew Motorfest, dass sich mit dem Fuhrpark beschäftigt und wir euch hier gezeigt haben.

Doch die Information zu den Anpassungen sticht besonders hervor und dürfte das Herz der Rennspielfans höherschlagen lassen. Denn im Open-World-Rennspiel gibt es über 800 anpassbare Fahrzeugteile, darunter neuerdings auch Motorengeräusche. Das sind nicht nur mehr als 20 % von The Crew 2, sondern es ermöglicht auch Millionen von Kombinationen.

Euer Fahrzeug anpassen könnt ihr mit dem Verkaufsstart von The Crew Motorfest ab dem 14. September auf Xbox Series X|S und Xbox One. Vorbesteller der Gold Edition starten die Motoren sogar schon am 11. September.