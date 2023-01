Deutsche Charts: Richtig feuer in den deutschen Games-Charts

Diese Neuveröffentlichung macht den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ordentlich Feuer unter dem Hintern: Mit einem sehr respektablen Startergebnis erobert Fire Emblem Engage nicht nur die Spitze der Nintendo Switch-Auswertung, sondern ist auch das aktuell erfolgreichste Videospiel über alle Konsolen hinweg.

Der neueste Teil der Taktik-RPG-Reihe, die bereits 1990 ins Leben gerufen wurde, verdrängt Mario Kart 8 Deluxe (zwei) und Nintendo Switch Sports (drei) auf die weiteren Podiumspositionen.

Nach dem zwischenzeitlichen Hoch von One Piece Odyssey überlässt das japanische Rollenspiel nun wieder Call of Duty: Modern Warfare II den PS5-Thron. Auch das Xbox Series-Ranking führt der Ego-Shooter abermals an. Meistverkaufte Titel der übrigen Plattformen sind FIFA 23 (PS4), GTA V (Xbox One) und der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).