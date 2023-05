Diablo-Fans erhalten schon bald eine weitere Möglichkeit, den neusten Teil der Reihe noch vor seiner Veröffentlichung am 6. Juni zu spielen. Blizzard Entertainment kündigt vor einigen Tagen schon das Server-Slam-Wochenende für Diablo IV an.

Am 12. Mai will der Entwickler gemeinsam mit Spielern die Server bis an die Grenzen oder vielleicht sogar bis in die Hölle ausreizen, damit das Spiel zum Release auch ohne Probleme starten kann.

Ein neuer Trailer groovt euch heute auf das Wochenende ein und zeigt euch, welche üble Kreaturen auf euch warten.

Teilnehmer an dieser Beta können sogar besondere Belohnungen abstauben.

Mehr über das das Server-Slam-Wochenende von Diablo IV erhaltet ihr im Trailer und auch in dieser Meldung.