Dungeon Siege III: Square Enix zieht in das Metaverse von The Sandbox ein

The Sandbox, eine der führenden dezentralisierten virtuellen Spielwelten, gibt bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Square Enix eingehen, um die legendäre Rollenspiel-IP Dungeon Siege in das Sandbox-Metaverse zu integrieren.

Auf dem virtuellen Gelände des japanischen Publishers entsteht das interaktive Dungeon Siege LAND. Zudem werden Voxel-Charaktere und -Gegenstände aus Dungeon Siege für Spieler und Entwickler verfügbar gemacht, die sie mit den kostenlosen VoxEdit- und Game Maker #nocode-Erstellungstools von The Sandbox in ihre eigenen Kreationen einbauen können.

The Sandbox – zum Teil Vergnügungspark, zum Teil virtuelles Grundstück – verkörpert die Idee des Metaverses als kontinuierlichen, gemeinsam genutzten digitalen Raum, in dem verschiedene Welten und Helden aufeinandertreffen, und so eine unvergleichliche Erfahrung entstehen lassen.

„Bei Dungeon Siege ging es schon immer darum, Abenteuer lebendig werden zu lassen. Mit dem Eintritt in das Sandbox-Metaverse können Spieler ihre eigenen persönlichen Abenteuer gestalten. Es beginnt ein aufregendes neues Kapitel für das Franchise“, so Hideaki Uehara, Director of Business Development bei SQUARE ENIX. „Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Dungeon Siege durch die Fantasie der Fans in The Sandbox zum Leben erweckt wird.“ „Die RPG-Kategorie ist eines der dynamischsten und beliebtesten Segmente von The Sandbox, was die Dungeon Siege-IP zu einer perfekten Ergänzung für unsere Community macht“, sagt Sebastien Borget, COO und Mitbegründer von The Sandbox. „Auf dem Gelände von SQUARE ENIX können Spieler ein kuratiertes Abenteuer erleben und sich inspirieren lassen. Später können sie dann das Erbe des Franchises mit selbst designten Quests weiterführen. Diese kreative Energie ist es, worum es bei The Sandbox geht.“

Square Enix schließt sich mit Dungeon Siege über 200 bestehenden Partnerschaften an, darunter Snoop Dogg, Warner Music Group, Cube Entertainment, Skull & Koonta, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, SHIFT UP, Ubisoft, Atari, Adidas, K-League, ZEPETO, Pororo, The Walking Dead, Die Schlümpfe, Die Glücksbärchis und CryptoKitties. Sie alle folgen der Vision des The Sandbox-Teams, das Metaverse zu erweitern.