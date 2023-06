EA SPORTS F1 23: Codemasters präsentiert Fahrerwertungen

Autor:, in / EA SPORTS F1 23

Electronic Arts veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Formel 1 die Fahrerwertungen (Driver Stats) für EA SPORTS F1 23, dem offiziellen Spiel zur FIA Formula One World Championship, das am 16. Juni 2023 erscheint.

Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Nyck de Vries und weitere Fahrer aus der Startaufstellung für 2023 nahmen während ihrer Besuche in Monaco und Barcelona an einer „Errate das Rating“-Challenge teil und zeigten ihre Reaktionen, als sie ihre Ratings enthüllten.

Für die Berechnung der Launchtag-Bewertungen hat EA SPORTS die realen Ergebnisse und Leistungen der Fahrer aus der Formel 1-Saison 2023 bis einschließlich des diesjährigen FORMEL 1 MIAMI GRAND PRIX 2023 zusammengestellt und analysiert.

Mit Hilfe der F1-Experten Anthony Davidson und Alex Jacques hat das Studio seinen Algorithmus aktualisiert, um über die reinen Daten hinauszugehen sowie Mensch und Maschine zu trennen, so dass er die aktuelle Form eines Fahrers besser darstellt und weniger von seinem Vermächtnis abhängt.

Die dynamischen Bewertungen im My Team-Modus werden alle paar Rennen aktualisiert und spiegeln die Action und das Drama auf und neben der Strecke wider. Sie werden in vier folgenden Kategorien unterteilt und durch eine Gesamtwertung ergänzt:

Erfahrung (EXP): Diese basiert auf der Anzahl der Rennstarts, die ein Fahrer im Laufe seiner Karriere absolviert hat.

Diese basiert auf der Anzahl der Rennstarts, die ein Fahrer im Laufe seiner Karriere absolviert hat. Renngeschick (RAC): Die Fähigkeit eines Fahrers, sich durch das Feld zu arbeiten und das Rennen auf einer höheren Position zu beenden, als er es begonnen hat.

Die Fähigkeit eines Fahrers, sich durch das Feld zu arbeiten und das Rennen auf einer höheren Position zu beenden, als er es begonnen hat. Awareness (AWA): Je weniger Zeit die Fahrer im Steward’s Room verbringen, desto besser. Strafen aus der realen Welt werden sich auf die Punktzahl in dieser Kategorie auswirken.

Je weniger Zeit die Fahrer im Steward’s Room verbringen, desto besser. Strafen aus der realen Welt werden sich auf die Punktzahl in dieser Kategorie auswirken. Geschwindigkeit (PAC): Hier profitieren diejenigen, die den schnellsten Qualifikations- und Rennrundenzeiten am nächsten kommen. Ein Fahrer, der seinen Teamkollegen schlägt, wird ebenfalls berücksichtigt.

Hier profitieren diejenigen, die den schnellsten Qualifikations- und Rennrundenzeiten am nächsten kommen. Ein Fahrer, der seinen Teamkollegen schlägt, wird ebenfalls berücksichtigt. Rating (RTG): Die Kombination der vier vorherigen Wertungen. Diese Gesamtwertung wird im Laufe der Saison je nach Leistung auf- und absteigen.

„Es ist sehr beeindruckend zu sehen, welche Leidenschaft, Kameradschaft und Scherze unsere dynamischen Fahrerwertungen unter den Formel-1-Fahrern hervorrufen“, sagt John Merchant, F1 Brand Director bei Codemasters. „In diesem Jahr haben wir eng mit unserem Expertengremium zusammengearbeitet, um ein besseres Gleichgewicht zwischen erfahrenen Fahrern und Fahrern, die noch am Anfang oder in der Mitte ihrer Karriere stehen, zu schaffen, vor allem im Hinblick auf ihre Erfahrungswerte. Wie immer werden wir die Fahrerstatistiken während der gesamten F1-Saison aktualisieren, um sicherzustellen, dass das Spiel während der gesamten Saison vollständig auf den Sport abgestimmt ist.“

Eine Übersicht über die vollständigen Driver Stats in F1 23 gibt es hier zu sehen.

Fahrerwertungen sind ein Schlüsselelement von „My Team“, dem Spielmodus, der Spieler die Möglichkeit gibt, ihr eigenes Formel 1-Erbe als eines ihrer Lieblingsteams oder als 11. in der Startaufstellung zu schaffen.

Spielende werden einige der neuen Features von F1 23 im My Team-Modus genießen können, darunter den mit Spannung erwarteten Las Vegas Strip Circuit und den Losail International Circuit, die von der Community geforderte Renndistanz von 35 % und rote Flaggen, die die Spannung und Strategie im Spiel noch verstärken, sowie ein verbessertes Handling und die Precision Drive-Controller-Technologie für mehr Kontrolle und Vertrauen.

Die Champions Edition von F1 23, die am 13. Juni 2023 erscheint, enthält außerdem acht neue My Team Icons, darunter Nigel Mansell, Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado und Jamie Chadwick.