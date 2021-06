Elden Ring: Brandneue Details zum Action-RPG von FromSoftware

Gestern Abend wurde endlich der offizielle Trailer zu Elden Ring von FromSoftware enthüllt. Das Spiel erscheint am 21. Januar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und über Steam für den PC.

Das Spiel unterstützt Smart Delivery auf Xbox-Konsolen und umfasst ein Gratis-Upgrade auf die PS5-Version für alle Spieler, die eine PS4-Version erwerben.

Spieler stürzen sich in ein aufregendes Abenteuer und entscheiden über das Schicksal einer ganzen Welt voller Intrigen und unvorstellbarer Mächte. Sie treten mit dem berühmten Nahkampfsystem von FromSoftware gegen geschickte und harte Gegner an und entdecken die breite Palette cleverer Strategien, die ihnen das nicht lineare Action-RPG-Gameplay von Elden Ring bietet.

Hidetaka Miyazaki, der Schöpfer der einflussreichen und preisgekrönten Dark Souls-Videospielreihe und George R. R. Martin, der Autor der Fantasy-Bestsellerreihe „A Song of Ice and Fire“ (Das Lied von Eis und Feuer), haben zusammen eine neue Welt mit einer fantastischen Hintergrundgeschichte und fesselnden Erzählungen geschaffen.

Spieler können sich auf eine fantastische Reise durch eine detailverliebte und von Hand aufgebaute Welt freuen, in der das Blut in Strömen fließt und Verrat hinter jeder noch so freundlichen Miene lauern kann. Denn die tief in der Geschichte verwurzelten Einwohner dieser Welt haben oft eine ganz eigene Motivation, den Spielern zu helfen oder sie aufzuhalten.

Und dann wären da noch all die furchterregenden Kreaturen. Während ihrer Reise entschlüsseln Spieler nach und nach die Geheimnisse und Mythen dieser Welt und entscheiden am Ende über das Schicksal des gesamten vom Fluch verfolgten Landes.

Die riesige und nahtlos aufgebaute Landschaft besticht mit ihrem natürlichen Wetter und der Fortschritt der Geschichte basiert auf einem Tag-Nacht-Zyklus. Spieler können ihren Weg frei wählen und sich so komplett in der wunderbaren und seltsamen Welt von Elden Ring verlieren.

Ob zu Fuß oder hoch zu Ross, ob allein oder online mit Freunden – weite Ebenen, beklemmende Sümpfe und üppige Wälder warten auf neue Helden. Spieler bezwingen schwindelerregende Bergketten, erkunden atemberaubende Schlösser und erleben viele weitere eindrucksvolle Kulissen, deren Größenordnung und Opulenz alle bisherigen Titel von FromSoftware in den Schatten stellt.

Elden Ring bietet fantastische Möglichkeiten für Rollen und Rollenspieler und lässt sich umfangreich anpassen, sodass jeder genauso spielen kann, wie er möchte. Spieler können beliebig mit Waffen, magischen Fähigkeiten und Fertigkeiten experimentieren, die sich überall in der Welt finden und bisher ungeahnte Möglichkeiten für ihren Fortschritt nutzen.

In Elden Ring bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch diese Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf erschreckend mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Sie allein entscheiden, wie sie die vielen Herausforderungen meistern, die sie in dieser Welt erwarten.

„Bei Elden Ring haben wir all unser Wissen und unsere Erfahrung zu Dark Fantasy und Action-RPGs eingebracht, die wir mit der ‚Dark Souls‘-Reihe sammeln konnten, um das Genre auf eine mutige und klassische Weise weiterzuentwickeln“, so Hidetaka Miyazaki, Director bei FromSoftware. „Wir haben eine detaillierte und unglaublich große Welt erschaffen und sie basiert in allen Aspekten auf den Legenden, die George R. R. Martin extra für das Spiel geschrieben hat. Elden Ring ist eine Welt voller Mysterien und Gefahr, die es zu erkunden und zu meistern gilt – und ein Drama, dessen Charaktere sowohl durch ihren rätselhaften Hintergrund als auch durch ihre individuellen Motive bestechen. Wir hoffen, Ihre Reise durch diese in jeder Hinsicht wundersame Welt bereitet Ihnen viel Freude.“ „Ich freue mich, dass ich nun den Erscheinungstermin für Elden Ring bekannt geben kann, ein neues Spiel, das von Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin erdacht wurde – zwei kreative Köpfe, denen meine aufrichtige Bewunderung gebührt und die eine breite Fangemeinde auf der ganzen Welt mit ihren Werken erfreuen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich Ihnen endlich davon erzählen darf“, fügte Yasuo Miyakawa, President & CEO von BANDAI NAMCO Entertainment hinzu. „Wir werden Elden Ring nicht nur als Spiel weiterentwickeln, sondern auch in vielen anderen Bereichen, um die Welt und den Charme dieser Marke unseren Fans rund um den Globus so nahe wie möglich zu bringen. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung.“

Dazu haben Bandai Namco Entertainment und FromSoftware acht neue offizielle Screenshots veröffentlicht, die ihr euch in der Galerie anschauen könnt:

Elden Ring Screenshot Galerie

Den packenden Trailer gibt es hier mit deutschen Untertiteln in 4K zu sehen: