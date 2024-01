Elden Ring: Eintrag zum Shadow of the Erdtree-DLC entdeckt

Ein SteamDB-Eintrag zum Rollenspiel Elden Ring deutet baldige Neuigkeiten zum Shadow of the Erdtree-DLC an.

Produzent Yasuhiro Kitao gab im Dezember letzten Jahres an, die Veröffentlichung der lang erwarteten Shadow of the Erdtree-Erweiterung für Elden-Ring sei noch einige Monate entfernt.

Seitdem gab es von offizieller Seite keine Neuigkeiten zu einem Veröffentlichungstermin. Zuletzt deuteten zwei Kooperationen mit Thrustmaster und PureArts einen möglichen Start im Februar an.

Nun ist auf der SteamDB-Seite des Rollenspiels in der DLC-Sparte ein Eintrag namens „SteamDB Unknown App 2778580“ aufgetaucht. Obwohl der Eintrag schon einige Tage alt sein soll, wurde er erst kürzlich dem DLC-Bereich zugeteilt.

Ebenfalls für einen Zusammenhang mit der Shadow of the Erdtree-Erweiterung spricht, dass der Eintrag im Bereich für kostenpflichtige DLCs gelistet ist, was kostenlose Updates, wie zuvor von From Software veröffentlicht, ausschließt.

Möglicherweise könnten also schon bald neue Informationen von offizieller Seite veröffentlicht werden. Die Verkündung eines Starttermins sowie ein gleichzeitiger Start der Vorbestellungen erscheinen im Bereich des Möglichen.