Elden Ring: So bekommt ihr Godricks große Rune

Autor:, in / Elden Ring

In diesem Video zu Elden Ring möchten wir euch zeigen, wie ihr an Godrick’s große Rune kommt und wofür diese da ist.

Ab sofort könnt ihr in einem neuen Video zu Elden Ring sehen, was es mit Godrick’s großer Rune auf sich hat.

Nach dem Kampf gegen Godrick gibt es noch einiges zu tun, wichtig hier ist auch das ihr die große Rune einsammelt. Diese gibt euch Buffs in allen Bereich und verstärkt euren Charakter für das nächste Gebiet und natürlich auch für die neuen Gefahren, die überall in Elden Ring auf euch warten. Wo diese Rune zu finden ist und was ihr damit machen könnt, seht ihr im Video.

Elden Ring ist ab sofort für 69,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden.

Die Elden Ring Deluxe Edition erhaltet ihr für 89,99 Euro.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.