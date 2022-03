Elden Ring: Speedrunner beendet das Spiel in unter einer Stunde

Autor:, in / Elden Ring

Das dürfte der erste und neue Weltrekord in Elden Ring sein. Ein Speedrunner beendet das Spiel in unter einer Stunde!

Nachdem bereits der Speedrunner „Niko Bellic“ via YouTube ein Video präsentiert hat, in dem er ohne zu sterben Elden Ring in 2,5 Stunden beendet hat, meldet sich „LilAggy“ mit einem ersten Weltrekord: 59 Minuten und 38 Sekunden!

Niko Bellic Speedrun – 2 Stunden, 35 Minuten und 25 Sekunden

LilAggy Speedrun – 59 Minuten und 38 Sekunden