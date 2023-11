Embracer Group: Auch Fishlabs muss Mitarbeiter entlassen

Das Umstrukturierungsprogramm der Embracer Group läuft auf vollen Touren. Volition und Campfire Cabal mussten bereits ihre Pforten schließen, andere Studios zahlreiche Mitarbeiter entlassen.

So jetzt auch das deutsche Entwicklerstudio Fishlabs, das zuletzt neben Mobile-Projekten für die Nintendo Switch-Ports von Saints Row: The Third und Saints Row 4: Re-Elected sowie den Xbox-Port des Survival-Spiels Valheim und das Spiel Chorus verantwortlich war.

Wie die Muttergesellschaft Plaion offiziell bekannt gibt, müssen insgesamt 50 Fishlabs-Mitarbeiter ihren Hut nehmen:

„Trotz intensiver Bemühungen, einen Stellenabbau zu vermeiden, hat die fehlende Genehmigung und die damit verbundene Finanzierung des unangekündigten Projekts des Studios (auch Project Black genannt) diesen Schritt unausweichlich gemacht“, heißt es seitens des Unternehmens. „Wir stehen gemeinsam vor einem schwierigen Moment. Diese schmerzhafte Entscheidung ist ein Spiegelbild der allgemeinen Herausforderungen in der Spieleindustrie, nicht der unglaublichen Talente oder Bemühungen unseres Teams,“ so Lars Janssen, VP of Worldwide Studios & Talent bei Plaion in einer Mitteilung.