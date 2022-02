FIFA 22: Squad Building Challenge mit Rückblick Neymar Jr.

In diesem Video stellen wir euch Rückblick Neymar Jr. vor und geben ein Deal or No Deal.

In FIFA 22 gibt es wieder regelmäßig neuen Content in Form von neuen Spielern aus Events oder sonstigen Spezialversionen. Wir nehmen uns die Spieler zur Brust und bewerten diese in einem First Look.

Alle Spieler sind ungetestet und ungespielt. Es geht hier rein um das Objektive. Die Spieler werden bewertet in Rating, wie sind diese zu Verlinken und der Preis spielt ebenfalls eine Rolle. In diesem Video bewerten wir Rückblick Neymar und geben ein Fazit.

Deal or No Deal?! Im Video findet ihr die Antwort: