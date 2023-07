Fortnite: Der Terminator wird auf die Insel kommen

Autor:, in / Fortnite

Es sieht so aus, als wenn der Terminator demnächst den Bus nehmen und auf der Fortnite-Insel landen wird.

Demnächst, möglicherweise bereits in wenigen Stunden, wird Fortnite erneut vom Terminator infiltriert. Eine mysteriöse Ankündigung des offiziellen Fortnite Twitter-Accounts zeigt ein Bild vom Terminator, wahrscheinlich Modell T-800, und darunter ist zu lesen:

„Die unbekannte Zukunft rollt auf uns zu…“

Wahrscheinlich wird es ein Skin oder gar ein ganzes Skin-Paket sein. Auch neue Aufgaben für die Spieler mit Bezug zur Terminator-Thematik könnte es geben. Jedenfalls können sich Fans von Fortnite und Terminator freuen.

Er kommt also wortwörtlich zurück, denn es gab bereits einen T-800 Skin in Fortnite, der am 22. Januar 2021 mit Kapitel 2 Season 5 ins Spiel kam.