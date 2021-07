Gamescom 2021: Indie Arena Booth und Summercamp of Doom angekündigt

Die Indie Arena Booth der gamescom 2021 beginnt am 25. August mit einem Repertoire von über 120 der besten neuen Indie Games. Präsentiert werden diese in einer spielbaren RPG-Welt mit dem Titel Summercamp of Doom. Im Summercamp of Doom-Event-MMO können Spieler einzigartige Themenwelten erkunden, mit Dutzenden teilnehmenden Entwicklern interagieren und sich die besten Indie-Titel 2021 genauer anschauen. Interessierte können exklusiv von der Gamescom Now-Homepage auf das Event zugreifen.

Hier geht’s zum Lineup-Trailer des Summercamp of Doom:

Neben dem Summercamp of Doom-MMO erwartet Teilnehmer bei der Indie Arena Booth der gamescom 2021 ein vollgepacktes Programm mit Indie-Publishern wie Finji Games, Tiny Build, Ravens Court und vielen mehr, die einen Sneak Peak auf ihre Titel gewähren. Die mehrtätigen Indie-Streams werden von Shay Thompson moderiert und beinhalten nicht nur die jährliche Indie Arena Booth Awards Show, sondern auch eine eigens angelegte Steam-Event-Seite voller spielbarer Demos und Rabatte für Dutzende Indie Titel.

Dieses Jahr ist eine besonders große Anzahl an deutschen Entwicklerstudios bei der Indie Arena Booth dabei, die den Zuschauern ihre neuesten Titel präsentieren, darunter, Cleo – A Pirate’s Tale, Nura’s Wish, Super Catboy, Death Trash und Leif’s Adventure. Möglich gemacht wurde dies durch die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Games Bavaria, Gamecity Hamburg, und anderen.

Die Indie Arena Booth und das Summercamp of Doom-MMO bieten Indies in einer nach wie vor herausfordernden Zeit eine weitere Möglichkeit, von Spielern entdeckt zu werden.

„Dank unserer erweiterten Partnerschaft mit gamescom und einem stärkerer kurierten Games-Line-Up, sind wir davon überzeugt, dass die Indie Arena Booth ein weiteres Mal das digitale Go-To-Event für die besten Indie-Titel dieses Jahres sein wird“, so Wolf Lang, CEO von Super Crowd. „Nach dem großen Erfolg des Events 2020, hat sich das ganze Super Crowd-Team dafür eingesetzt, alle Aspekte unseres Online-Events weiter zu verbessern. Wir freuen uns schon darauf, Spieler in unserem Summercamp of Doom-MMORPG mit seiner eigenen Story-Line, Quests und Level-System, begrüßen zu dürfen.“ Die Indie Arena Booth hat 2021 viele wiederkehrende und treue Partner, unter anderem auch den Indie-Publisher Finji aus den USA: „Schon vor COVID wussten wir es wertzuschätzen, unsere Spiele auch einem europäischen Publikum präsentieren zu können. Als nordamerikanisches Studio war es eine großartige Erfahrung, mit der Crew der Indie Arena Booth zusammenarbeiten zu können, um das Event noch barrierefreier zu gestalten,“ so Rebekah Saltsman, CEO bei Finji. „Selbst mit der steilen Lernkurve in Sachen Online-Events im Jahr 2020 fühlten wir uns nie zuvor so verbunde

n gegenüber unseren Spielen und unserem Publikum! Wir freuen uns schon sehr darauf, auch 2021 wieder an diesem Online-Event teilzunehmen – sowohl mit den Online-Demos unserer Spiele als auch unserem gestreamten Content.“