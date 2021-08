Gamescom 2021: Aufzeichnung und Highlights zusammengefasst

Am 24. August 2021 hat Microsoft eine Xbox Gamescom 2021 Show präsentiert – und während die Veranstaltung sicher nicht zu den Besten zählte – so gab es dennoch einige Highlights zu sehen.

Allen voran machte Forza Horizon 5 mit echtem Next-Gen-Gameplay und einem Limited Edition Controller auf sich aufmerksam. Dazu gab es neue Spielszenen zu The Gunk und der Microsoft Flight Simulator sieht nach wie vor aus jeder Perspektive einfach atemberaubend aus.

Forza Horizon 5: Playground Games stellt die 8-minütige Eingangssequenz von Forza Horizon 5 vor und enthüllt die beiden neuen Cover Cars: den Mercedes-AMG ONE und den 2021 Ford Bronco Badlands.

Cloud Gaming: Cloud Gaming im Rahmen des Xbox Game Pass Ultimate erscheint später in diesem Jahr auf Xbox Series X|S- sowie Xbox One-Konsolen. Egal, ob ihr eine spontane Multiplayer-Einladung eurer Freunde wahrnehmen möchtet oder euch die langwierige Installationszeit eures nächsten Spiels spart – Cloud Gaming auf Konsole macht es möglich!

Xbox Controller Forza Horizon 5 Limited Edition: Microsoft und Playground Games enthüllen den neuen Xbox Controller Forza Horizon 5 Limited Edition. Die Vorbestellung ist ab sofort möglich!

Microsoft Flight Simulator: Am 7. September erscheint das World Update VI und verleiht Deutschland, Österreich und der Schweiz einen bisher ungekannten Detailreichtum. Darüber hinaus erwartet euch zukünftig das historische deutsche Flugzeug JU-52 sowie der erste Helikopter im Spiel: das VoloCity Air Taxi. In enger Zusammenarbeit mit der RARA (Reno Air Association) erlebt ihr dazu die berühmten STIHL National Championship Air Races direkt im Microsoft Flight Simulator.

Sea of Thieves: Als Fan von Sea of Thieves könnt ihr euch auf ein Borderlands-Crossover freuen. Mit dabei das neue Mayhem-Schiffset, ein Crossover-Schmuckstück, inspiriert von Gearbox Software.

State of Decay 2: Das Homecoming-Update führt euch zurück in die Originalkarte des ersten State of Decay. Am 1. September erscheint die komplett überarbeitete Version der kultigen Map kostenlos als Open-World-Version für State of Decay 2: Juggernaut Edition. Dazu können alle Xbox Game Pass-Abonnenten darauf zugreifen.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation ist die zweite und letzte Erweiterung für Wasteland 3. Auf euch warten neue Charaktere, herausfordernde Kämpfe sowie mächtige Waffen und Rüstungen.

Dying Light 2: Im Rahmen des Streams stellen die Entwickler von Techland das umfangreiche Waffenmodifikationssystem des Spiels vor. Darüber hinaus bekommt ihr Einblicke in die neuen Parkour-Fähigkeiten sowie frischen Ausrüstungsgegenstände.

Crusader Kings III: Crusader Kings III erscheint später in diesem Jahr auf Xbox Series X|S. In diesem Strategie-Titel von Paradox Interactive schreibt ihr die Geschichte neu und begründet eine eigene Dynastie. Das Strategiespiel ist dazu vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten.

Humble Games: Neue Indie-Titel von Humble Games landen zukünftig am Tag ihrer Veröffentlichung auf Xbox One, Xbox Series X|S sowie im Xbox Game Pass.

Stray Blade: 505 Games und Point Black Games veröffentlichen 2022 Stray Blade auf Xbox Series X|S. Der Titel verbindet Metroidvania-Elemente mit intensiven und reaktionsschnellen Kämpfen.

The Gunk: The Gunk ist das erste 3D-Projekt des Teams der SteamWorld-Reihe und erscheint im Dezember 2021 mit Smart Delivery auf Xbox-Konsolen und im Xbox Game Pass.

Age of Empires IV: Im neuen Storytelling-Feature Hands on History teilen Expert aus aller Welt Anekdoten zum Leben vergangener Epochen. Auf Spieler warten 28 freischaltbare Video-Dokumentationen an den verschiedensten historischen Schauplätzen überall auf der Welt.

Into the Pit: Der rasante Retro-Shooter erscheint im Oktober im Xbox Game Pass Abo.

Im Anschluss gab es weitere Details zu den einzelnen Ankündigungen und Forza Horizon 5 zu sehen: