Gears of War 6: Studio soll mit Volldampf am Spiel arbeiten

The Coalition konzentriert sich jetzt „mit Volldampf“ auf die Entwicklung von Gears of War 6. Zuvor sollen beim kanadischen Studio zwei andere Spiele wieder eingestampft worden sein, wie der Journalist Jeff Grubb behauptet.

Im Mai 2021 hatte sich das Studio auf die Umstellung auf die aktuelle Unreal Engine 5 vorbereitet, während aus dem LinkedIn-Profil eines Level Designers zu entnehmen war, dass man auch an einer neuen IP arbeite.

Grubb zufolge wurden zwei Projekte gestrichen. Die kürzliche Entlassungswelle bei Microsoft habe das Studio ebenfalls getroffen.

Grubb sagte: „Sie haben dieses kleinere Projekt sowie ein weiteres Projekt gestrichen, es wurden also zwei Spiele gestrichen.“

„Das alles hat sich in den Entlassungen bei Microsoft niedergeschlagen, was The Coalition ein wenig getroffen hat. Das Studio wird sich jetzt voll und ganz auf Gears 6 konzentrieren. Ich sage jetzt, es hat sich wahrscheinlich im Laufe des letzten Jahres vollständig auf Gears 6 verlagert, aber das wird definitiv ihr nächstes Spiel sein.“