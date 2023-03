Grand Theft Auto V: GTA Online: Los Santos Drug Wars – The Last Dose erhältlich

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Rockstar Games hat einen neuen Trailer zu GTA Online: Los Santos Drug Wars – The Last Dose veröffentlicht.

Es geht weiter in GTA Online – und ab sofort ist Los Santos Drug Wars – The Last Dose verfügbar. Passend dazu hat Rockstar Games einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt hier anschauen könnt:

Das epische Finale von Los Santos Drug Wars ist ab sofort in GTA Online verfügbar. Es bietet fünf neue Missionen voller Action, bekannter Gesichter, Söldner, Sabotage und Entführungen, in denen ihr den Fooliganz helft, die von Dr. Isiah Friedlander aus GTAV angeführte pharmazeutische Verschwörung aufzuklären.

In The Last Dose debütiert außerdem der brandneue Supersportwagen Ocelot Virtue – ihr erhaltet ihn zusammen mit dem FriedMind-Design kostenlos, wenn ihr alle fünf neuen Missionen abschließt.

Die Highlights aus The Last Dose:

The Last Dose: In fünf neuen Storymissionen geht ihr der psychedelischen Verschwörung um Dr. Friedlander auf den Grund.

Neues Fahrzeug: Der für Imani Tech geeignete Ocelot Virtue kann zusammen mit dem FriedMind-Design kostenlos verdient werden, nachdem ihr alle fünf Missionen aus The Last Dose abgeschlossen habt. Mitglieder bei GTA+ können sich den Ocelot Virtue kostenlos bei Legendary Motorsport holen.

Neues Fahrzeug: Der Willard Eudora ist jetzt erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos oder in Simeons Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport – aber nur bis 29. März.

Belohnungen in The Last Dose bis 29. März: Schließt die Mission Intervention aus The Last Dose ab und erhaltet die Güffy-Blumen-Badeschlappen . Besorgt Vorräte für euer LSD-Labor und absolviert eine Verkaufsmission für die schwarze Enema-Schnörkel-Skimaske . Schließt ein tägliches Drogenversteck ab und erhaltet die türkise Enema-Schnörkel-Skimaske . Absolviert alle Missionen aus The Last Dose und erhaltet die limettengrüne Slab-Leo-Truckerkappe und die passenden -Leinenschuhe .

Neue Kleidung: neue Markenstrickjacken und weite Hosen, ab sofort in den Läden der Stadt erhältlich

neue Markenstrickjacken und weite Hosen, ab sofort in den Läden der Stadt erhältlich 1,5x GTA$ und RP für Fooligan-Jobs

für Fooligan-Jobs 1,5x LSD-Produktionsgeschwindigkeit

2x Produktionsvorräte in LSD-Labor-Versorgungsmissionen

2x GTA$ und RP für Sumo (Remix)

3x GTA$ und RP für Overtime Rumble

für Overtime Rumble Zusätzliche Rabatte beim Waffentransporter: 25 % Rabatt auf das schwere Gewehr, 45 % auf das Präzisionsgewehr (nur mit GTA+)

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S Das HSW-Premium-Testfahrzeug : der Principe Deveste Eight (Supersportwagen) Das HSW-Zeitrennen der Woche von Textile City nach Stab City



Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport: der Willard Eudora (Muscle-Car), die Invetero Coquette D10 (Sportwagen), der Pegassi Toros (SUV), der Vapid Bullet (Supersportwagen) und der Hijak Ruston (Sportwagen, 50 % Rabatt)

der Willard Eudora (Muscle-Car), die Invetero Coquette D10 (Sportwagen), der Pegassi Toros (SUV), der Vapid Bullet (Supersportwagen) und der Hijak Ruston (Sportwagen, 50 % Rabatt) Ausgestellt bei Luxury Autos: der Överflöd Tyrant (Supersportwagen, 25 % Rabatt) und der Grotti X80 Proto (Supersportwagen)

der Överflöd Tyrant (Supersportwagen, 25 % Rabatt) und der Grotti X80 Proto (Supersportwagen) Der Hauptpreis am Glücksrad: der Pegassi Infernus Classic

der Pegassi Infernus Classic Testfahrzeuge im LS Car Meet: Maibatsu Penumbra FF (Sportwagen), Imponte Beater Dukes (Muscle-Car, 50 % Rabatt), Cheval Taipan (Supersportwagen, 25 % Rabatt)

Maibatsu Penumbra FF (Sportwagen), Imponte Beater Dukes (Muscle-Car, 50 % Rabatt), Cheval Taipan (Supersportwagen, 25 % Rabatt) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Lande drei Tage in Folge unter den Top 3 in der Verfolgungsserie und erhalte einen Coil Brawler (Geländewagen).

Lande drei Tage in Folge unter den Top 3 in der Verfolgungsserie und erhalte einen Coil Brawler (Geländewagen). 30 % Rabatt auf den MTL Brickade 6×6 (Dienstfahrzeug) samt installiertem LSD-Labor sowie auf Körperpanzerung und Munition (inkl. Mk-II-Munition)

auf den MTL Brickade 6×6 (Dienstfahrzeug) samt installiertem LSD-Labor sowie auf Körperpanzerung und Munition (inkl. Mk-II-Munition) Fahrzeugrabatte: 25 % auf den bewaffneten Declasse Tampa (Muscle-Car), den Cheval Taipan (Supersportwagen), den Överflöd Tyrant (Supersportwagen), den Buckingham Miljet (Flugzeug) sowie 50 % auf den Hijak Ruston (Sportwagen), den Imponte Beater Dukes (Muscle-Car) und den Sea Sparrow (Helikopter)

25 % auf den bewaffneten Declasse Tampa (Muscle-Car), den Cheval Taipan (Supersportwagen), den Överflöd Tyrant (Supersportwagen), den Buckingham Miljet (Flugzeug) sowie 50 % auf den Hijak Ruston (Sportwagen), den Imponte Beater Dukes (Muscle-Car) und den Sea Sparrow (Helikopter) Vorteile mit GTA+: kostenloser Ocelot Virtue (Supersportwagen) samt Jackal- und Ocelot-Racing-Design, die Agenturwerkstatt, kostenlose Bekleidung, zusätzliche Belohnungen für Fooligan-Jobs und Hotring-Rennen und mehr

kostenloser Ocelot Virtue (Supersportwagen) samt Jackal- und Ocelot-Racing-Design, die Agenturwerkstatt, kostenlose Bekleidung, zusätzliche Belohnungen für Fooligan-Jobs und Hotring-Rennen und mehr Prime-Gaming-Boni: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 125.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche.

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire. Hier gibt es noch weitere Screenshots für euch: