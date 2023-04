Hell Let Loose: Roadmap für das Jahr 2023 präsentiert

Team 17 und Black Matter Studios präsentieren in einem neuen Video zu Hell Let Loose die Roadmap für das Jahr 2023.

Passend dazu wurde auch eine Grafik veröffentlicht, die die Inhalte noch einmal aufzeigt:

Die Entwickler haben zur Roadmap noch folgendes Statement veröffentlicht:

„Wir freuen uns sehr, unseren ehrgeizigen Fahrplan für Hell Let Loose für das Jahr 2023 bekannt zu geben! Wir können es kaum erwarten, dass die Fans am 5. April einsteigen und U13.5 spielen, sowie all die aufregenden Updates, die wir für dieses Jahr geplant haben. Es war ein großartiger Start in das Jahr, in dem wir dieses neue Studio aufgebaut, die Roadmap für 2023 definiert und unsere Pläne für den Support des Titels für die kommenden Jahre bekannt gegeben haben.“

„Mit jedem Update in diesem Jahr werden wir uns darauf konzentrieren, die Lebensqualität zu verbessern und die fantastischen Inhalte, die bereits im Spiel enthalten sind, zu aktualisieren und zu polieren. Als Geschenk an die Spieler, die uns auf diesem Abenteuer begleiten, werden wir mit jedem größeren Update kostenlose DLCs anbieten, die im Laufe des Jahres mit einigen erstaunlichen neuen Premium-Gegenständen einhergehen.“

„Wir wissen, wie wichtig es ist, neue Spieler schnell an das Spiel heranzuführen, damit sie gemeinsam mit unseren erfahrenen Spielern an der Front kämpfen und zu dem squadbasierten Erlebnis beitragen können, für das Hell Let Loose bekannt ist. Wir sind bestrebt, den Spielern ab Juli ein robustes Einführungssystem zur Verfügung zu stellen, das in jedem Update weiter unterstützt wird. Wir möchten, dass jeder eine aufregende und fesselnde Erfahrung im Spiel macht und hoffen, dass dieses neue System einen großen Beitrag dazu leisten wird.“

„Die Teams arbeiten hart an der Verfeinerung der beiden neuen Spielmodi, die im Juli und Dezember erscheinen werden, zusammen mit den erwarteten Schlachten im finnischen Winterkrieg und im Postamt von Danzig, die den Auftakt zu unserem neuen einjährigen Kriegsinhalt für jedes Spielkalenderjahr bilden. Wir beginnen in diesem Jahr mit dem Jahr 1939, gehen dann im nächsten Jahr zu 1940 über und fahren bis zum Ende des Konflikts im Jahr 1945 fort.“

„Wir werden den Spielern diese aufregende Roadmap für 2023 nicht vorenthalten und werden die Community transparent über alle Änderungen informieren, falls und sobald diese auftauchen. In den kommenden Wochen werden wir mehr über das neue Studio berichten, aber in der Zwischenzeit möchten wir gerne einige eurer Fragen zur Roadmap 2023 beantworten und eure Vorschläge für unseren neuen Hell Let Loose-Merchandise-Shop entgegennehmen. Wir möchten attraktive Gegenstände anbieten, die die Spieler gerne tragen und benutzen, also zögert nicht, uns euren Input zu schicken und eure Fragen unten zu hinterlassen, damit wir sie in einem zukünftigen Entwicklerbericht beantworten können.“

„Wir bedanken uns bei all unseren langjährigen Spielern und heißen alle neuen Spieler willkommen, die Hell Let Loose gerade erst entdecken. Wir schätzen euch und wollen eure Liebe zum Spiel unterstützen!“