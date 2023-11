Hell Let Loose: Update veröffentlicht, Free Play Days in Kürze

Team17 Digital hat das neueste Update für den Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose veröffentlicht.

Update 14.5 führt eine Vielzahl von Korrekturen und Überarbeitungen ein und berücksichtigt das Feedback der Community zu den britischen Streitkräften, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden. Es enthält aktualisierte Karten, neue Waffen, neue Uniformen und mehr.

Die Entwickler meldeten sich ebenfalls zu Wort: „Wir freuen uns sehr darauf, euch in Patch 14.5 an der Front zu sehen! In der Schlacht um El Alamein müsst ihr euch auf eine neue Dynamik einstellen – in der Dämmerung ist die Karte von Nebel durchdrungen – und das ebnet den Weg für verschiedene Ansätze, um den Sieg zu erringen. Wir hoffen, dass euch die neuen Waffen und Karten-Updates gefallen“, sagt Greg Medlin, Community Manager bei Hell Let Loose. „Und ein großes Dankeschön an alle, die an unserer PTE teilgenommen haben.“