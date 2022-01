Hitman 3: Zwei neue Spielmodi und eine neue Karte für Jahr 2 enthüllt

Heute stellte IO Interactive das zweite Spieljahr von Hitman 3 vor, das so einiges an neuen Inhalten zu bieten haben wird.

In diesem Jahr können sich Attentäter demnach auf die neuen Spielmodi Elusive Target Arcade und Freelancer freuen.

Außerdem befindet sich die neue Karte mit dem Codenamen Rocky in der Entwicklung.

Bereits am 20. Januar wird Elusive Target Arcade, ein neuer Spielmodus für Hitman 3 verfügbar sein. Der neue Modus bringt den bisherigen Elusive Target Modus auf eine neue Stufe und führt neue Herausforderungen und freischaltbare Belohnungen ein.

So müssen zunächst etwa Arcade-Auftrag abgeschlossen werden, um die Elusive Targets freizuschalten. Solltet ihr allerdings bei einem dieser Aufträge scheitern, wird eine 12-stündige Sperre verhängt, ehe ihr es erneut von vorn versuchen könnt.

Mit der Sperre will der Entwickler das Spiel mit den hohen Einsätzen aufrechterhalten, was ein Markenzeichen des ursprünglichen Modus ist. Gleichzeitig gibt man Spielern damit einen klaren Hinweis darauf, wann sie ein bestimmtes Elusive Target erneut spielen können.

Wichtig dabei ist auch die Tatsache, dass die Arcade-Aufträge eine permanente Ergänzung zu Hitman 3 darstellen und nicht wieder verschwinden werden.

Mit dem neuen Modus verfolgt IO Interactive das Ziel, Spielern die Möglichkeit zu geben, sich häufiger mit den Elusive Target-Inhalten zu beschäftigen. Er soll auch eine neue Herausforderung für langjährige Spieler schaffen, die eine neue Art von wiederkehrenden Inhalten bringt und sie mit begehrten Freischaltungen belohnt.

Am 20. Januar wird Hitman 3 mit den ersten drei Arcade-Aufträgen starten:

Im Frühling 2022 wird für Hitman 3 der neue Freelancer Einzelspielermodus eingeführt. Er bringt Spielern Roguelike-Elemente, strategische Planung und ein anpassbares Safehouse.

In Freelancer startet ihr in eurem sicheren Versteck, einem anpassbaren neuen Schauplatz.

Erzielt ihr in Freelancer Fortschritte, schalten sie weitere Anpassungsoptionen für das Versteck frei, wodurch ihr es so gestalten könnt, wie ihr euch als Hitman seht oder gerne sehen wollt.

Da ihr dort viel Zeit verbringen könnt, werdet ihr euch im Versteck natürlich umziehen, auf dem Schießstand Waffen testen und Änderungen an der Einrichtung vornehmen können.

Von dort aus plant ihr auch Missionen über das Missions-Hub, wo ihr alle verfügbaren Freelancer-Kampagnen einsehen könnt. Jede Kampagne steht für ein kriminelles Unternehmen, das in der Spielwelt eine wichtige Rolle einnimmt.

Den Ablauf der Freelancer-Kampagne und die Mechaniken beschreibt der Entwickler auf seiner Seite wie folgt:

„Für jede Kampagne müsst ihr die Reihenfolge wählen, in der ihr die Missionen spielen wollt. Nach jeder Mission kehrt ihr in den Unterschlupf zurück, um eure Vorräte aufzufüllen und euren nächsten Schritt strategisch zu planen. An dem Ort, den ihr zuletzt verlasst, werdet ihr den Anführer des Unternehmens in die Enge treiben. Lasst seine Tarnung auffliegen, eliminiert ihn, und die Kampagne ist beendet. Ihr werdet bezahlt und kehrt in euren Unterschlupf zurück.“

„Die Kampagnenmissionen wurden überarbeitet, um sie an den Freelancer-Modus anzupassen. An den Schauplätzen gibt es zum Beispiel neue NSC-Typen, die euch entweder helfen oder euer Vorankommen behindern können. Lieferanten bieten euch eine Auswahl an Waffen und Gegenständen, die ihr erwerben könnt, um eure Erfolgschancen zu erhöhen, während andere NSCs Anführer alarmieren und euch die Arbeit erschweren. Zusätzlich zu diesen NSCs gibt es noch einige andere Elemente, die die Freelancer-Kampagnen einzigartig machen werden. Ihr werdet Tresore, verborgene Verstecke und sogar andere NSC-Assassinen finden können…“

„Anders als in der Hauptkampagne von Hitman ist Ihre Ausrüstung in Freelancer nicht beständig. Alles, was ihr auf eine Mission mitnehmt und nicht in den Unterschlupf zurückbringt, ist verloren. (Wenn ihr bisher geglaubt habt, dass ihr an eurem Silverballer hängt, dann wartet, bis ihr ihn in Dartmoor zurückgelassen habt, und er ist weg. Endgültig.) Die Suche nach Ausrüstungsgegenständen bei einem Lieferanten ist eine Möglichkeit, euer Inventar aufzufüllen oder einen verlorenen Schatz zu ersetzen.“

„Verbrauchsgüter wie Sprengstoff oder Giftspritzen müssen ebenfalls aufgefüllt werden, da es in Freelancer keinen Nachschub von der ICA gibt.“