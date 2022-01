Hogwarts Legacy: Gerücht: Nächster Trailer zeigt Fähigkeiten, Release im September

Den Zauberstab schwingen, die endlosen Treppen und Gänge von Hogwarts erkunden und fantastische Abenteuer in der Welt von Harry Potter erleben. Darauf warten viele Fans.

Doch wann es mit Hogwarts Legends so weit sein soll, das weiß nicht einmal der sprechende Hut.

Laut neuen Gerüchten soll es im Februar oder März aber einen neuen Trailer auf einem Playstation-Event geben. Inhalt des Trailers sollen dann Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten sein.

Weiterhin heißt es, dass man die Veröffentlichung von Hogwarts Legacy im September 2022 erwarten könne.

On Hogwarts Legacy because some people have asked about that, expect a September release, next trailer based on skills / abilities in February / March (PlayStation event in any case)

— AccountNGT (@accngt) January 29, 2022