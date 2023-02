Hogwarts Legacy: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das Rollenspiel

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Verhexte Kritiken oder zauberhafte Wertungen? Heute durfte die Fachpresse ihre Testberichte zu Hogwarts Legacy veröffentlichen, ehe das Rollenspiel am Freitag für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.

In der Redaktion von XboxDynasty hat QueenBensley ihren Brief zur Einschulung nach Hogwarts erhalten und berichtet von ihrem ersten Schuljahr in unserem Testbericht.

Wie die internationale Fachpresse Hogwarts Legacy bewertet, verrät euch der Medaillenspiegel.

Hogwarts Legacy Medaillenspiegel

PlayStation Universe 9,5/10

Atomix 93/100

Generación Xbox 93/100

IGN Italy 9,2/10

AusGamers 9,1/10

XboxDynasty 9/10

IGN 9/10

Hobby Consolas 90/100

God is a Geek 9/10

TrueAchievements 9/10

PlayStation LifeStyle 9/10

WellPlayed 9/10

Xbox Achievements 88/100

Stevivor 8/10

PCGamesN 7/10

Wertungen 5/5

Attack of the Fanboy 4,5/5

Game Rant 4,5/5

VGC 4/5

GamesRadar+ 3,5/5