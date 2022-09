Hogwarts Legacy: Überraschungen zum Hogwarts-Tag enthüllt

Der 1. September markiert den Beginn von „Zurück nach Hogwarts“, der beliebten jährlichen Tradition für Fans der Zaubererwelt rund um den Globus, die den Tag feiert, an dem die Hogwarts-Schüler den Hogwarts-Express besteigen und zum neuen Schuljahr in die Schule zurückkehren.

Während der vergangenen „Back to Hogwarts“-Feierlichkeiten konnten die Fans „Back to Hogwarts 2022 – A Look Ahead“ sehen, eine spezielle Präsentation (weiter unten) voller Neuigkeiten und Updates, die einige der aufregenden Dinge hervorhebt, die die Zaubererwelt in petto hat.

Ein unerwartetes „Easter Egg“ aus Hogwarts Legacy wurde in einer Nebenaufgabe zu den Schlossruinen enthüllt, denselben Ruinen, die auch in der Motorrad-Abenteuerfahrt Hagrids magische Kreaturen in der Zauberhaften Welt von Harry Potter in den Islands of Adventure des Universal Orlando Resorts zu sehen sind. Dies ist nur eine der vielen Anspielungen, die im Vermächtnis von Hogwarts versteckt sind und von eifrigen Fans entdeckt werden können.

Zur Feier von Back to Hogwarts hat Warner Bros. Games bekannt gegeben, dass Fans der Zaubererwelt ihr Harry Potter Fan Club-Konto mit ihrem Warner Bros. Games-Konto verbinden können, um ihr Haus und ihren Zauberstab in Hogwarts Legacy zu importieren.

Basierend auf dem offiziellen Sortier-Erlebnis des Harry-Potter-Fanclubs und der Zauberstab-Zeremonie können die Spieler ihr authentisches Ich in Hogwarts Legacy einbringen. Durch die Verknüpfung von Konten werden außerdem eine Schnabelschädelmaske und exklusive „Haus-Fan-Schulroben“ im Spiel freigeschaltet, ein spezielles Roben-Set, mit dem die Spieler ihr Hogwarts-Haus mit Stil repräsentieren können.

Obendrein gab es einen Blick auf die Eingänge und Innenräume der Gemeinschaftsräume der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Angefangen beim Eingang von Slytherin, der sich hinter einem schlängelnden Bogen einer steinernen Schlange verbirgt, über den üppigen Gemeinschaftsraum von Gryffindor, der sich in einem der höchsten Türme befindet, und den warmen, hell erleuchteten Aufenthaltsraum von Ravenclaw bis hin zum selten zu sehenden Gemeinschaftsraum von Hufflepuff, der durch ein Oberlicht in natürliches Sonnenlicht getaucht ist, werden die Spieler im Spiel viel zu entdecken haben.