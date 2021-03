Isonzo: Authentischer Gebirgskrieg in den Alpen

Mit Isonzo kündigt der Entwickler von Verdun einen neuen Teil der WW1-Shooter-Reihe an, der Spieler zum Gebirgskrieg in die Alpen schickt.

Isonzo ist der neuste Teil der WW1 Game Series, der jetzt für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC angekündigt wurde und Spieler in diesem Jahr in einen authentischen Gebirgskampf an der italienischen Front versetzt.

Alpine Kriegsführung an der italienischen Front

Isonzo findet an der Südfront des Ersten Weltkriegs statt und lässt die Spieler in die titanenhafte Auseinandersetzung zwischen dem Königreich Italien und dem österreichisch-ungarischen Reich eintauchen.

Inspiriert durch den zweijährigen Kampf um den Isonzo-Fluss, werden die Spieler in Isonzo auf neue Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs geschickt, die gleichermaßen schön und tödlich sind.

Die Kämpfe finden zwischen den malerischen Gipfeln, zerklüfteten Tälern und idyllischen Städten Norditaliens statt. Der brandneue Spielmodus Offensive versetzt die Spieler mitten in die wichtigsten historischen Offensiven an der italienischen Front, von den Höhenkämpfen in den Alpen bis hin zu den wilden Schlachten um den Isonzo.

Isonzo ist das dritte Spiel der WW1 Game Series und führt die Spieler in den alpinen Höhenkrieg im Nordosten Italiens ein. Tannenberg dreht sich um die groß angelegte Manöverkriegsführung an der Ostfront. Front, und Verdun – das Spiel, mit dem alles begann – lässt die Spieler in die intensiven Grabenkämpfe an der Westfront eintauchen.

Isonzo baut auf der robusten und authentischen Basis der WW1 Game Series auf, indem es die Intensität von Verdun mit der Größe von Tannenberg kombiniert.

Es betritt Neuland in den Alpen mit einer kompletten Überarbeitung der Funktionen – einschließlich eines brandneuen historisch getriebenen Spielmodus – um die Serie auf die nächste Stufe zu heben und die Spieler wie nie zuvor einzutauchen.

Authentische Kämpfe in großer Höhe

Akkurat modellierte Waffen, Uniformen und Soundeffekte lassen den Spieler in die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs eintauchen.

Alles in Isonzo, bis hin zu Grabenentwürfen und bedeutenden Landmarken, wurde aus historischen Quellen nachgebaut – von Filmen und Tagebüchern bis hin zu modernen Fotos der Schlachtfelder, die auf Forschungsreisen aufgenommen wurden.

Der neue Spielmodus „Offensive“ fordert die Spieler heraus, den Angriff durch atemberaubende italienische Landschaften zu führen oder ihre Verteidigung auf dynamischen Schlachtfeldern vorzubereiten. Die taktische Situation kann sich in jedem Moment ändern!

Reagiert auf die Bedingungen auf dem Schlachtfeld, indem ihr eure Rolle und Ausrüstung sorgfältig auswählt: Schaltet feindliche Pioniere von Berghängen aus, um sie daran zu hindern, den Stacheldraht zu durchtrennen, räumt mit Gewehrgranaten feindliche Stützpunkte auf der anderen Seite des Flusses oder fordert als Offizier Artilleriegeschütze an.

Dies ist ein Kampf um das Schicksal von Nationen, und beide Seiten werden ihre riesigen Waffenarsenale auspacken. Vom Bajonett über Maschinengewehre bis hin zu Mörsern und Gewehrgranaten wird alles bedient.

Und wenn das nicht ausreicht, könnt ihr Unterstützung durch schwere Artillerie, Bombenangriffe oder tödliches Giftgas anfordern.