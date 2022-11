Kojima Productions: Hideo Kojima will Filme und Musik machen

Hideo Kojima zählt für viele zu den kreativsten Köpfen der Gaming-Industrie. Nun jat Hideo Kojima verkündet, dass er auch Filme und Musik machen will, da sein Körper zu 70 % aus „Movies bestehen“ würde.

Bei der Verleihung der Anan Awards in Japan (via Famitsu), bei der der Regisseur für seine Arbeit an Death Stranding die höchste Auszeichnung in der Kategorie Kultur erhielt, sagte er, dass er zwar seine ganze Karriere lang Spiele gemacht hat, aber dass „alle Bereiche in der digitalen Arbeit miteinander verbunden sind, sodass ich gerne von den Spielen auf Bereiche wie Film und Musik expandieren würde“.