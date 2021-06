Life is Strange Remastered Collection: Square Enix bestätigt Remaster-Sammlung für September

Autor:, in / Life is Strange Remastered Collection

Die Life is Strange Remastered Collection enthält Life is Strange Remastered und Life is Strange: Before the Storm Remastered. Beide preisgekrönten Spiele wurden mit aktualisierter Grafik für Charaktere und Umgebungen remastered.

Freut euch auf Remastered Grafik für Charaktere und Umgebungen, stark verbesserte Charakteranimation mit vollständiger Gesichts-Mocap-Performance, die nur in Life is Strange Remastered enthalten ist und aktualisierte und verfeinerte Gameplay-Rätsel.

Life is Strange Remastered Collection erscheint am 30. September 2021. Das Spiel kann bereits vorbestellt werden und kostet 39,99 Euro im Microsoft Store.