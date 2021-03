Life is Strange: True Colors: Neuer Teil erscheint im September

Square Enix Presents startet erst in wenigen Minuten, doch jetzt wurde schon Life is Strange: True Colors kurz vor dem Event geleakt. Demnach erscheint Life is Strange: True Colors am 10. September 2021 als vollständiges Spiel und erscheint nicht im Episoden-Format.

Eine offizielle Ankündigung und ein erster Trailer folgt in wenigen Minuten.