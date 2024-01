Like a Dragon: Infinite Wealth: Pre-Load auf Xbox-Konsolen möglich

Der vollständige Pre-Load von Like a Dragon: Infinite Wealth ist jetzt auf Xbox-Konsolen möglich.

Am 26. Januar ist das rundenbasierte Rollenspiel Like a Dragon: Infinite Wealth für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Wer als Vorbesteller pünktlich und ohne Download an diesem Tag direkt ins Spiel einsteigen möchte, der kann ab sofort den vollständigen Pre-Load anwerfen.

Auf Xbox belegt das Spiel von Ryu Ga Gotoku Studio und SEGA einen Speicherplatz 59,24 GB.

Im Microsoft Store ist Like a Dragon: Infinite Wealth in diesen Editionen vorbestellbar: