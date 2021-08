Lost Judgment: Demo zum Spiel möglich

Der Release von Lost Judgment ist nicht mehr weit entfernt. Laut einer Meldung auf Twitter könnt ihr euch womöglich vor dem Kauf des neuen Titels von Ryu Ga Gotoku Studio ein Bild davon machen.

Wie der Twitter User PSN releases herausgefunden hat, wurde auf dem japanischen PlayStation Network die „Unjudged Memory Trial Version“ hochgeladen, was vermutlich eine Demo Version des Spiels darstellt.

The game LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 体験版 with id CUSA29955 has been added to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/oVXNt3ZLz4

