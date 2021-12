Microsoft: Adidas Forum Tech Boost Sneaker offiziell vefügbar

Den 20. Geburtstag von Xbox feiert Microsoft mit diversen Aktionen, darunter auch einer Sneaker-Kollektion von Adidas.

Mit dem „Forum Tech“ und dem „Xbox 360 Forum Mid“ wurden im Oktober und November zwei der drei Modelle bereits offiziell enthüllt.

Microsoft enthüllte jetzt auch den dritten und letzten Schuh, den „Forum Tech Boost“, der an die Xbox Series X angelehnt ist, der leistungsstärksten Konsole von Microsoft.

Wie man auf das Design und die Inspiration zu den gewählten Details kam, wird so beschrieben:

„Das Design wurde von der schnellsten und leistungsstärksten Xbox-Konsole aller Zeiten, der Xbox Series X, inspiriert. Die Silhouette ist ein gewagter Start in Tiefschwarz, der durch neongrüne Akzente und technische Details noch verstärkt wird.“

„Wie bei jedem großartigen Design kommt es immer auf die Details an. Deshalb haben wir mit dem Forum Tech Boost begonnen, einem Schuh, der sich stark an der Vergangenheit orientiert und gleichzeitig die neueste Boost-Technologie integriert. Das Design ist eine Anspielung auf die Xbox Series X, eine Plattform, die 20 Jahre Xbox erlebt und gleichzeitig die Technologie vorantreibt, um das ultimative Spielerlebnis zu bieten. Die Innenseite des Schuhs ist mit schwarzem Netz und grünem Innenfutter versehen und erinnert an die kultigen grünen Lüftungsschlitze der Xbox Series X. Der Sneaker enthält außerdem unser modernes Xbox Sphere-Logo mit subtilen Highlights, die den Power-Button unserer Konsole und den eleganten Stil des Xbox Elite Wireless Controllers darstellen.“

„Um unser Jubiläum auf einzigartige Weise zu würdigen, haben wir uns zusätzlich vom Design der Xbox 20th Anniversary Wireless Controller Special Edition inspirieren lassen. In Anlehnung an die Griffe des Controllers verfügt der Schuh über einen grünen Absatz und eine durchsichtige Sohle, die sich direkt an der Hülle des Controllers orientieren. Und um diesen Moment gebührend zu feiern, ist ein kleines Xbox 20th Anniversary-Logo auf der Innenseite der Socke eingearbeitet.“