Minecraft: Stormwind aus World of Warcraft nachgebaut

Der französische Warcraft-YouTuber und Streamer Yunatahel hat es sich zur Aufgabe gemacht, die aus World of Warcraft bekannte Stadt Stormwind detailgetreu in Minecraft nachzubauen. Dazu teilte er einen Clip via Twitter, in welchem der aktuelle Stand des hochambitionierten Projekts zu sehen ist.

Here is the biggest #Minecraft project of my life: the reproduction of Stormwind from @Warcraft !

It's far from over…but I wanted to share it with you on video 👉👈@Wowhead @Warcraft_FR @icyveins @Qwik @Blizzard_Ent pic.twitter.com/AFoM0d5oTz

— YUNA (@Yunatahel) July 1, 2022