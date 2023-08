Mobile-Gaming: Command & Conquer: Legions erscheint für Mobile

Level Infinite kündigt eine Command & Conquer-Lizenzvereinbarung mit Electronic Arts für das neue Command & Conquer: Legions an.

Level Infinite gab bekannt, dass sie im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit Electronic Arts ein neues Command & Conquer Mobile Game veröffentlichen werden.

Das von Level Infinite veröffentlichte Command & Conquer: Legions ist ein neues mobiles Strategiespiel im Command & Conquer (C&C) Universum.

Das Spiel beinhaltet ikonische Helden, Schurken und Fraktionen sowie eine Vielzahl von Einheiten aus allen Command & Conquer-Spielen. Die neu gestaltete Handlung und ein neuer Ansatz für das Strategiespiel eröffnen endlose strategische Möglichkeiten. Die weltweite Veröffentlichung für Android- und iOS-Geräte ist für später in diesem Jahr geplant.

„Legions wurde mit Blick auf die mobilen Plattformen und die mobilen Spieler entwickelt und passt sich der Art und Weise an, wie die Leute auf ihren Geräten spielen – mit kürzeren, schnelleren Sessions und einer optimierten Steuerung“, sagt Anthony Crouts, Senior Director, Level Infinite. „Das mobile Strategie-Gameplay von Legions bietet eine neue Art von Erfahrung, während es gleichzeitig vertraute Einheiten, Helden und Aspekte der früheren C&C-Spiele präsentiert.“

In Command & Conquer: Legions treten Spieler in Echtzeit-PVE- und PVP-Schlachten gegen andere Fraktionen an, während sie Tiberium sammeln. Diese mächtige Ressource wurde auf die Erde gebracht und kann entweder für den technologischen Fortschritt oder zur Zerstörung von Feinden eingesetzt werden.

Auf einer großen Karte, die mit anderen Kommandanten weltweit geteilt wird, können Fans strategische Allianzen ihrer Wahl bilden, um Angriffe mit ihren Verbündeten zu koordinieren, Ressourcen zu teilen und Strategien zu entwickeln, um ihre Feinde zu überlisten.

Spieler schicken Einheiten aus, um strategische Orte zu erobern, so viel Tiberium wie möglich zu sammeln und wertvolle Ressourcen zu gewinnen. Außenposten erweitern die Reichweite und sichern Nachschublinien, während Abenteurer Ressourcen ernten, Basen bauen, fortschrittliche Technologien entwickeln und Städte und Regionen erobern, um den Sieg zu erringen.