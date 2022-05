Mobile-Gaming: Need for Speed Gameplay aufgetaucht

Die Veröffentlichung des neuen Need for Speed Spiels könnte mit einem Mobile-Game begleitet werden.

Im Netz ist ein kurzes Gameplay-Video aufgetaucht, das Need for Speed Mobile zeigen soll. Was an dem Leck dran ist oder ob es sich hier sogar um ein anderes Spiel handeln könnte, bleibt abzuwarten. Die kurzen Szenen gibt es hier zu sehen:

Wer sich jetzt auf eine Mobile-Version freut, der kann jetzt schon Need for Speed Heat via xCloud auf seinem Smartphone ausprobieren.