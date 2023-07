Mortal Kombat 1: Homelander mischt angeblich auch mit

Die Superhelden von Vought mischen in der aktuellen Season von Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 mit, wie wir bereits berichtet haben. Ein Charakter aus der TV-Serie The Boys könnte aber auch in einem weiteren Spiel auftauchen.

Homelander, der Anführer der Seven, soll angeblich auch in Mortal Kombat 1 ein Gastspiel geben. Die Information dazu stammt vom Tiktok-Account „Vought International Studios“. In einem Kommentar wurde Homelander auf Nachfrage bestätigt.

Ob das tatsächlich der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Nicht immer erweisen sich solche Informationen von Social-Media-Kanälen als zutreffend.

Was glaubt ihr, wie die Chancen für Homelander im Kampf gegen Johnny Cage und Co. stehen?