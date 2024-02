Mortal Kombat 1: John Cena als Peacemaker

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Neuer Mortal Kombat 1 Trailer zeigt John Cena in seiner Rolle als Peacemaker. Dazu gibt es Janet Cage zu sehen.

Warner Bros. Games und NetherRealm Studios veröffentlichen einen neuen Mortal Kombat 1-Trailer, der zum ersten Mal den DLC-Gastkämpfer Peacemaker zeigt – mit der Stimme und dem Aussehen des Schauspielers John Cena, basierend auf DCs Film The Suicide Squad und Serie Peacemaker auf Max.

Peacemaker wird ab dem 28. Februar über den im Kombat-Pack enthaltenden Vorabzugriff in Mortal Kombat 1 spielbar und ab dem 06. März für alle verfügbar sein.

Peacemaker, auch bekannt als Christopher Smith, wünscht sich von ganzem Herzen Frieden und ist bereit, jeden zu töten, um ihn zu erhalten. Im neuen Video fordert Peacemaker Liu Kangs neue Ära des Friedens heraus.

Er ist mit einem Moveset ausgestattet, das die Waffenfertigkeiten des Charakters, seine typischen Helmfähigkeiten und seinen treuen, glatzköpfigen Handlanger Eagly umfasst. Ergänzt wird es durch seine legendären Tanzbewegungen und seinen frechen Humor.

Der Trailer bietet auch einen ersten Blick auf das Gameplay von Janet Cage, einer neuen DLC-Kameo-Kämpferin und alternativen Abbildung von Johnny Cage, die während ihrer Kämpfe ein breites Spektrum an unterstützenden Techniken einsetzen kann.

Janet Cage wird im März 2024 als Teil des Kombat-Packs und als einzelner Kauf erhältlich sein.

Außerdem wird die Krossplay-Funktion ab dem 28. Februar für Mortal Kombat 1 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam and Epic Games Store) verfügbar.

Die Krossplay-Funktion ermöglicht es, sich in 1 vs. 1 Kampfliga- und Freundschaftsspielen zu messen, Freunde zu privaten 1 vs. 1-Spielen einzuladen und die Ranglistenstatistiken auf allen unterstützten Plattformen einzusehen.

Der offizielle Mortal Kombat 1 – Peacemaker-Gameplay-Trailer kann hier angesehen werden: