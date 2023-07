Mortal Kombat 1: Vorbesteller-Beta erhält Termin

Autor:, in / Mortal Kombat 1

In wenigen Wochen ist es soweit: Prügelfans bekommen mit Mortal Kombat 1 Nachschub. Wem die Wartezeit zu lang ist, für den wurde nun die Closed Beta für Vorbesteller angekündigt.

So werdet ihr als Vorbesteller vom 18. bis 21. August die Möglichkeit haben, das Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu zocken.

Als Kämpfer erwarten euch Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage und Li Mei, während Kano, Sonya, Jax und Frost als Kameo an den Start gehen. In den beiden Stages The Teahouse und Johnny Cage’s Mansion könnt ihr euch die Köpfe einschlagen.

Wer Lust auf Mortal Kombat 1 hat, das am 19. September für die Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheint, kann sich mit einer Vorbestellung die Teilnahme an der Beta sichern.