Mortal Shell: Xbox Series X und PlayStation 5 im Framerate-Test

Der YouTuber „VG Tech“ hat wieder einmal einen Vergleich zwischen der Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht. Dieses Mal dreht es sich um das Spiel Mortal Shell. Dabei werden in verschiedenen Bereichen des Spiels die Bilder pro Sekunde (Framerate / FPS) mit der zur Verfügung stehenden Auflösung abgeglichen:

Auf der PlayStation 5 ist das Ergebnis bereits früh zu erkennen. Sonys Konsole liefert unverändert die standardmäßige Auflösung von 2560×1440. Das Spiel läuft währenddessen mit flüssigen 60fps über den Bildschirm. Einbrüche der Framerate sind nicht vorhanden.

Die Xbox Series X verwendet eine dynamische Auflösung, welche es ermöglicht je nach Belastung eine höhere oder niedrigere Bildqualität zu genießen. Der höchste gemessene Wert beträgt 3200×1800. Wiederum der kleinste Wert ist 2560×1440 – also auf PS5-Niveau. Damit ist die schlechteste Auflösung immer noch genauso hoch wie der Standardwert der PlayStation 5. Selbst mit den meisten Pixeln auf dem Bildschirm spielt ihr mit satten 60fps auf der Xbox Series X.

Der kleine Bruder, die Xbox Series S, kommt nativ nur auf eine Auflösungen von maximal 2304×1296 bis 2080×1170. Doch Microsoft lässt euch nicht im Stich. Genauso, wie bei der Xbox Series X, wird die Auflösung temporär bis zu 3200×1800 unterstützt. Dass ihr ein so scharfes Bild jedoch genießen könnt, wird in Mortal Shell auf der Xbox Series S aber nicht oft der Fall sein. Stattdessen muss die Xbox Series S in bestimmten Situationen mit Einbrüchen der Bildrate auf bis zu 35fps kämpfen und wird in diesen Bereichen die Auflösung auf bis zu 2080×1170 senken, um Leistung zu sparen.