Overwatch 2: Details zur Überarbeitung von Doomfist und Orisa

Am 26. April startet eine geschlossene Beta von Overwatch 2 für einen erlesenen Kreis auserwählter Fans, in welcher die auserwählten Spieler die Möglichkeit haben, 4 neue Karten, 4 überarbeitete Helden und eine neue Heldin namens Sojour vorab zu testen. Doch schon vor Beginn der Beta gibt es Details zu den Überarbeitungen an zwei der bereits bekannten Helden, Doomfist und Orisa.

Die Änderungen an Doomfist fallen geringer aus als die an Orisa, sind aber nicht unerheblich. Doomfist wird nun mehr in die Rolle eines Tankers gesteckt, indem er eine HP-Erhöhung und die Fähigkeit Schaden zu blocken erhält. Seine neuen Grund-HP sind jetzt bei 450 und mit der Fähigkeit Power Block kann er Schaden blocken und so den Schaden seines Rocket Punch erhöhen. Der Rocket Punch benötigt neuerdings nur noch eine Sekunde, um voll aufzuladen und richtet 15–30 direkt Schaden und 20–40 Wandschaden an. Die durch Block verstärkte Version richtet sogar noch mehr Schaden an, ist schneller und hat eine erhöhte Reichweite.

Sein Uppercut musste weichen und der Seismic Slam verursacht jetzt Schaden und entschleunigt Gegner beim Landen. Der Meteor Strike benötigt jetzt weniger Zeit zur Aktivierung und verlangsamt alle Gegner, die getroffen sind, jedoch auf Kosten des Schadens vom äußeren Ring, der liegt indessen nur noch bei 100-15.

Wie angekündigt fallen die Änderungen an Orisa weitreichender aus. Orisa führt jetzt einen Speer, der ihr diverse Vorteile bringt. Sie kann damit Gegner betäuben und zurückwerfen, ihn wirbeln, um Projektile abzuwehren und Gegner zurückzudrängen oder ihre neue Superattacke mit dem Namen Terra Surge auslösen. Terra Surge aktiviert Fortify, zieht Gegner an und startet eine großflächige Attacke. Fortify wurde auch überarbeitet und spendiert jetzt 125 Zusatz-HP für eine bestimmte Zeit, verringert die Hitze-Entwicklung ihrer Primärwaffe um 50 % und verlangsamt Orisa um 20 %. Die Primäwaffe läuft, wie ihr bestimmt eben schon gelesen habt nicht mehr mit herkömmlicher Munition, sondern über einen Überhitzungsmechanismus und feuert große Projektile, die mit der Zeit kleiner werden.

All diese Vorteile gibt es natürlich nicht umsonst. Orisa verliert die Fähigkeiten Protective Barrier, Halt! und Supercharger zum Preis ihres Speeres. Mehr Informationen wird es voraussichtlich erst während der Beta geben, dann wird bestimmt auch die Neugier zu den Änderungen an Bastion und Sombra befriedigt.