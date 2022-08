Overwatch 2: Entwickler fragt, ob Spieler 45,- Dollar teuren Skin kaufen würden

Entwickler und Publisher testen immer neue Grenzen aus und wollen herausfinden, was Spieler bereit sind für digitale Gegenstände oder Inhalte hinzublättern.

Aktuell fragt Blizzard Entertainment Spieler von Overwatch 2, was sie bereit sind für einen Skin auszugeben.

So schreibt der User Portergauge auf Twitter, dass ein Freund eine Umfrage zu Overwatch 2 erhalten habe. Darin gibt es einige Fragen zu optionalen Skins für die Charaktere, und wie viel man dafür an Echtgeld bezahlen würde.

So wird etwa nach der Bereitschaft gefragt, ob man knapp 45,- Dollar für einen Skin des Charakters Mythic bezahlen würde.

Wie auf den unten eingefügten Bildern auch zu sehen ist, will der Entwickler wissen, was für Bundles man bereit wäre zu kaufen.

Im Gegensatz zum Vorgänger wird Overwatch 2 zum Release am 04. Oktober als Free-to-Play-Spiel angeboten. Eine Finanzierung durch Inhalte wie Skins ist daher unumgänglich.

Doch wie viel sind Spieler bereit, für Mikrotransaktionen zu bezahlen?

Oof, friend of mine got an Overwatch survey for his account, some of these prices they're gauging for OW2 are really expensive.

I hope this is just him getting one of the higher price surveys and not an indication that they're leaning towards this much monetization. pic.twitter.com/RWr7LbwkLB

— Portergauge 🏳️‍🌈 (@Portergauge) July 30, 2022