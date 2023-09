Overwatch 2: Neuer Spielmodus ab sofort verfügbar

Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Activision Blizzard werkelt fleißig weiter an ihrem Helden-Team-Shooter Overwatch 2, in dem ihr ab sofort in einem weiteren Modus euch messen dürft. Im Gegensatz zu den bereits spielbaren Möglichkeiten, unterscheidet dieser sich allerdings grundlegend.

Ihr habt die Wahl in der Heldenbeherrschung zwischen Tracer, Mercy und Reinhardt. Habt ihr euer Alter-Ego gewählt, geht es direkt auf eine Art Rennstrecke, wo ihr so schnell wie möglich die Ziellinie erreichen müsst. Auf eurem Weg habt ihr die Möglichkeit durch das sammeln von Emblemen sowie dem zerstören der Bots euch weitere Punkte auf das Konto schreiben zu lassen.

Für jeden der drei Overwatch-Mitglieder gibt es dazu drei einzigartige Kurse mit sich unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, welcher in den drei Stufen Rekrut, Agent sowie Experte gemessen wird.

Schafft ihr mit einem Helden die drei Aufgaben, erhalten ihr in Form von Spielersymbolen, einer Visitenkarte sowie Battle Pass-Punkte eine Belohnung. Wem das nicht genug ist, der darf sich auf eine Top 500 Rangliste hochspielen. Der Modus ist für alle Spieler frei verfügbar, ihr benötigt also keinen Battle Pass, um euch ebenfalls an der Jagd zu beteiligen.

Das Studio plant indes weiter an diesem Modus festzuhalten. In Zukunft wird die spaßige Abwechslung nicht nur mit neuen Helden bestückt, ebenso werden weitere Aufgaben und neue Strecken auf euch zukommen. Für die sechste Saison sind bereits Winston und Sojourn angekündigt.