PlayStation 5: Call of Duty-Angebot unzureichend, sagt Jim Ryan

Nachdem Phil Spencer bereits in einem offenen Brief bekannt gegeben hat, dass man der Meinung ist, dass Gaming für alle da ist und man Sony ein weitaus besseres Angebot gemacht habe, als es in der Branche üblich sei, womit Call of Duty weitere drei Jahre sogar nach bestehenden Verträgen für die PlayStation-Konsolen mit gleichen Inhalten veröffentlicht werden sollen, meldete sich nun Jim Ryan zu Wort.

Sony Interactive Entertainment Präsident und CEO Jim Ryan sagte, dass das Call of Duty-Angebot von Xbox „in vielerlei Hinsicht unzureichend“ war, wobei Microsoft angeboten hat, dass Call of Duty für drei Jahre über die aktuelle Vereinbarung hinaus auf der PlayStation bleiben soll.

„Ich hatte nicht die Absicht, mich zu einem Thema zu äußern, das ich als private geschäftliche Diskussion verstanden habe, aber ich habe das Bedürfnis, die Dinge richtig zu stellen, weil Phil Spencer dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat“, erklärte Ryan. „Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty nach dem Auslaufen der aktuellen Vereinbarung zwischen Activision und Sony für drei Jahre auf der PlayStation bleiben soll.“ „Nach fast 20 Jahren Call of Duty auf der PlayStation war ihr Angebot in vielerlei Hinsicht unzureichend und hat die Auswirkungen auf unsere Gamer nicht berücksichtigt. Wir wollen sicherstellen, dass PlayStation-Spieler auch weiterhin das beste Call of Duty-Erlebnis haben, und Microsofts Vorschlag untergräbt dieses Prinzip.“