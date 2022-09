Call of Duty: Next: Xbox sendete unterschriebene Abmachung an Sony

Laut Phil Spencer hat Xbox schon Anfang des Jahres eine Abmachung an Sony gesendet, in der es um die Zukunft der Call of Duty-Franchise geht.

Der Deal zwischen Activision Blizzard und Microsoft ist immer noch nicht final und eine der interessantesten Facetten bei diesem Mega-Deal ist die Zukunft bestehender Spielmarken.

Wie wir bereits zuvor berichtet haben, ist man bei Sony sehr besorgt darum, dass besonders Call of Duty in Zukunft exklusiv für das Xbox Ökosystem erscheinen könnte. In einem Interview mit The Verge sprach Xbox Chef Phil Spencer jedoch über die Bemühungen, die man auf sich nimmt, um Sony zu beruhigen.

„Im Januar haben wir Sony eine unterzeichnete Abmachung zur Verfügung gestellt, in welcher wir garantieren, dass Call of Duty mit gleichen Features und gleichem Inhalt auf der PlayStation erscheinen wird. Für wenigstens die nächsten Jahre, nach dem Auslaufen der Sony-Verträge. Hierbei handelt es sich um ein Angebot, welches weit über branchenübliche Angebote hinausgeht.“

Xbox bleibt sich mit dieser Handlung selbst treu und beteuert ein ums andere Mal, dass die Call of Duty-Spiele von Activision auch in Zukunft, plattformübergreifend erscheinen werden.