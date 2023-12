PlayStation 5: Keine Verluste durch Ratchet and Clank: Rift Apart – UPDATE

Laut dem Insomniac-Leak fuhr Ratchet and Clank: Rift Apart einen Verlust von 8 Millionen US-Dollar ein, trotzdem baut man auf eine Fortsetzung. Update: Jetzt gibt es neuere Leaks.

Wie der Insomniac-Leak darlegt, gibt es bei Weitem nicht nur Positives zu berichten. Besonders hart traf es das Unternehmen den Dokumenten zufolge mit Ratchet and Clank: Rift Apart. Wenngleich sich das Game in die Herzen der Kritiker und Fans spielte, scheiterte der Action-Platformer daran, finanziell zu überzeugen.

Wie aus den Insomniac-Dokumenten hervorgeht, wurden weltweit zwar über 2,2 Millionen Einheiten verkauft, allerdings gelang es dem Unternehmen nicht, von den Verkäufen finanziell tatsächlich zu profitieren. Stattdessen machte Ratchet and Clank: Rift Apart sogar hohe Verluste und kostete Insomniac rund 8 Millionen US-Dollar.

Gekostet hat Ratchet and Clank: Rift Apart insgesamt 81 Millionen US-Dollar. 73 Millionen US-Dollar brachte das Spiel ein. Dazu kamen -10 Prozent Rendite. Von den alles andere als rosigen Zahlen scheint sich Insomniac allerdings nicht abhalten zu lassen, einen weiteren Teil zu entwickeln. Ein neues Ratchet and Clank-Spiel ist dem Leak zufolge jedenfalls schon in Arbeit.

Nachdem das einst Sony-exklusive Ratchet and Clank: Rift Apart später auch für den PC erschien, darf man natürlich gespannt sein, ob Insomniac nach dem großen Minus-Geschäft ein weiteres Mal daraufsetzt, das Spiel exklusiv für nur eine Plattform anzubieten. Es ergibt inzwischen jedoch Sinn, weshalb man später doch zusätzlich den PC als Plattform hinzuzog, auch wenn die Steam-Verkaufszahlen der PlayStation-Spiele ebenfalls nicht überzeugen können.

Update: Die Quelle hat ein Update vorgenommen, dabei heißt es, dass aus dem Leak anscheinend neuere Daten aufgetaucht sind, die besagen, dass Ratchet and Clank: Rift Apart bis Februar 2022 mehr als 2,7 Millionen Einheiten ausgeliefert hat (die Verkaufszahlen liegen bei 2,3 Millionen) und einen Gewinn erwirtschaftet hat. Die Höhe des Gewinns wuede nicht genannt.