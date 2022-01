Prime Gaming: Angebote für Februar 2022 vorgestellt

Während es draußen immer kälter und winterlicher wird, können es sich Prime Gaming-Mitglieder mit einer Reihe an neuen kostenlosen Titeln und Inhalten für beliebte Spiele daheim gemütlich machen:

Zur Feier der anstehenden Veröffentlichung von Lost Ark durch Amazon Games gibt es im Februar exklusive Ingame-Inhalte für Prime Gaming-Mitglieder. Lost Ark ist ab dem 11. Februar kostenlos spielbar. Wer ein Pionierpaket erwirbt, kann schon ab dem 8. Februar ins Spiel einsteigen. Weitere Details folgen in Kürze.

Exklusive Inhalte für das kürzlich erschienene Rainbow Six Extraction sowie für New World, Apex Legends, Battlefield 2042, Blankos, Fall Guys, FIFA 22, Lords Mobile, Roblox, Two Point Hospital und mehr.

Die kostenlosen Spiele mit Prime im Februar mit Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far As The Eye, Double Kick Heroes und Golazo! Soccer League.

Mitglieder von Amazon Prime können sich diese Angebote ab Februar für eine beschränkte Zeit auf gaming.amazon.com abholen.

Der neue Trailer gibt einen Überblick über die Highlights, die sich Amazon Prime-Mitglieder diesen Monat sichern können. Die kostenlosen Spiele mit Prime umfassen Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far As The Eye und mehr, außerdem gibt es Ingame-Inhalte für Destiny 2, Blankos Block Party, Splitgate und viele weitere Titel.

Die Highlights des Monats:

Rainbow Six Extraction – Prime-Mitglieder können in den Kampf gegen eine sich ständig weiterentwickelnde außerirdische Bedrohung einsteigen und sich ein kostenloses Rubicon Phase Bundle schnappen, das exklusive Kopfbedeckungen und Uniformen für alle 18 Operator im taktischen Multiplayer-Shooter enthält.

FIFA 22 – Das Prime Gaming Pack 4 für die Fußball-Simulation enthält 7x Seltene Goldspieler, 2x 82 OVR Player Picks, 12x Seltene Verbrauchsgegenstände und 1x Salah Leihspieler.

Blankos Block Party – Prime Mitglieder können sich ab dem 1. Februar zwei Bundles für das kostenlose MMO abholen. Das Mashup Bundle enthält 20,000 Moola, 3x Gumballs und 10 große XP-Tokens; im Accessory Bundle sind 500 Blankos Bucks und ein Kopfschmuck enthalten.

Lords Mobile – Vom 7. bis 21. Februar wartet das Pack F Warlord Pack, inklusive Withdraw Squad, Random Relocator, Relocator, Anti-Scout, Army Size Boost und Maggot Chest auf Prime-Mitglieder. Vom 21. Februar bis zum 7. März gibt es dann Pack A: Progression Pack mit Speed Up, Speed Up Research, Speed Up Training, Gryphon Chest, Noceros Chest und Rare Material Chest.

Ab dem 1. Februar warten fünf neue kostenlose Titel auf die Prime Gaming-Mitglieder. Ob es nun darum geht, in der harten Welt von Ashwalkers: A Survival Journey zu überleben, oder in As Far As The Eye zum Zentrum der Welt zu reisen, Spieler können sich auf spannende Abenteuer freuen.

Stellaris – In diesem Grand Strategy Game erkunden die Spieler eine Galaxie voller Wunder, interagieren mit außerirdischen Spezies, entdecken fremde Welten voller unerwarteter Ereignisse und erweitern den Einflussbereich des Imperiums auf unterschiedlichste Weise.

Ashwalkers: A Survival Journey – Spieler brechen in dieser nicht linearen, narrativen Survival-Simulation auf eine Reise durch eine raue Welt ohne Regeln und Gesetze auf. Sie müssen ihre Gefährten anführen, sich um Essen und Ausrüstung kümmern und moralische Dilemmata überwinden, um eines der 34 möglichen Enden zu erreichen.

As Far As The Eye – In diesem rundenbasierten Roguelike-Ressourcenmanagement-Spiel bauen Spieler ein nomadisches Dorf auf, um mit ihrem Stamm zum Zentrum der Welt zu reisen. Auf ihrem Weg erwarten sie prozedural generierte Situationen, Naturereignisse, Fähigkeitsbäume und schwere Entscheidungen.

Double Kick Heroes – Auf dem Highway in die Hölle gilt es, sich in 24 Level voller Wahnsinn durch Horden an Zombies zu schlachten.

Golazo! Soccer League – Der dynamische Arcade-Fußball-Titel verspricht jede Menge Spaß, ohne Fouls und Abseits-Regel.